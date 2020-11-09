Tokenomie pentru CONFLUX (CFX) Descoperă informații cheie despre CONFLUX (CFX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce. Pagină de internet oficială: https://confluxnetwork.org/ Carte albă: https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Explorator de blocuri: https://www.confluxscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru CONFLUX (CFX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CONFLUX (CFX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 746.07M $ 746.07M $ 746.07M Ofertă totală: $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B Ofertă aflată în circulație: $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 746.07M $ 746.07M $ 746.07M Maxim dintotdeauna: $ 1.71499 $ 1.71499 $ 1.71499 Minim dintotdeauna: $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 Preț curent: $ 0.14518 $ 0.14518 $ 0.14518 Află mai mult despre prețul tokenului CONFLUX (CFX)

Tokenomie pentru CONFLUX (CFX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CONFLUX (CFX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CFX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CFX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CFX, explorează prețul în direct al tokenului CFX!

Cum se cumpără CFX Te interesează să adaugi CONFLUX (CFX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CFX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CFX pe MEXC!

Istoric de preț pentru CONFLUX (CFX) Analiza istoricului de preț pentru CFX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CFX!

Predicție de preț pentru CFX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CFX? Pagina noastră de predicție de preț pentru CFX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CFX!

