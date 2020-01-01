Tokenomie pentru Cere Network (CERE) Descoperă informații cheie despre Cere Network (CERE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cere Network (CERE) Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Pagină de internet oficială: https://www.cere.network Carte albă: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Cumpără CERE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cere Network (CERE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cere Network (CERE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Maxim dintotdeauna: $ 1 $ 1 $ 1 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0007504 $ 0.0007504 $ 0.0007504 Află mai mult despre prețul tokenului Cere Network (CERE)

Tokenomie pentru Cere Network (CERE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cere Network (CERE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CERE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CERE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CERE, explorează prețul în direct al tokenului CERE!

Cum se cumpără CERE Te interesează să adaugi Cere Network (CERE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CERE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CERE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Cere Network (CERE) Analiza istoricului de preț pentru CERE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CERE!

Predicție de preț pentru CERE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CERE? Pagina noastră de predicție de preț pentru CERE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CERE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!