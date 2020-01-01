Tokenomie pentru Concordium (CCD) Descoperă informații cheie despre Concordium (CCD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Concordium (CCD) Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Pagină de internet oficială: https://www.concordium.com Carte albă: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Explorator de blocuri: https://ccdscan.io/ Cumpără CCD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Concordium (CCD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Concordium (CCD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 246.33M $ 246.33M $ 246.33M Ofertă totală: $ 14.11B $ 14.11B $ 14.11B Ofertă aflată în circulație: $ 11.68B $ 11.68B $ 11.68B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 Minim dintotdeauna: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 Preț curent: $ 0.021093 $ 0.021093 $ 0.021093 Află mai mult despre prețul tokenului Concordium (CCD)

Tokenomie pentru Concordium (CCD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Concordium (CCD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CCD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CCD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CCD, explorează prețul în direct al tokenului CCD!

Cum se cumpără CCD Te interesează să adaugi Concordium (CCD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CCD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CCD pe MEXC!

Istoric de preț pentru Concordium (CCD) Analiza istoricului de preț pentru CCD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CCD!

Predicție de preț pentru CCD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CCD? Pagina noastră de predicție de preț pentru CCD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CCD!

