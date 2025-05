CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

PozițieNo.551

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)6.80%

Ofertă află în circulație94,314,905

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.9431%

Data emiterii2021-07-08 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna16.31319095,2021-04-02

Cel mai mic preț0.3886256781622459,2022-12-31

Lanț de blocuri publicETH

