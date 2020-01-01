Tokenomie pentru CARV (CARV) Descoperă informații cheie despre CARV (CARV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CARV (CARV) CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond. Pagină de internet oficială: https://carv.io Carte albă: https://docs.carv.io/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AFJtnuqGMaj5jAo6Pwxo28r1f7XAXXTSA8q3rG3q8b4A

Tokenomie și analiză de preț pentru CARV (CARV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CARV (CARV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 81.39M $ 81.39M $ 81.39M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 295.21M $ 295.21M $ 295.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 275.70M $ 275.70M $ 275.70M Maxim dintotdeauna: $ 1.5265 $ 1.5265 $ 1.5265 Minim dintotdeauna: $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 $ 0.21776804352245696 Preț curent: $ 0.2757 $ 0.2757 $ 0.2757 Află mai mult despre prețul tokenului CARV (CARV)

Tokenomie pentru CARV (CARV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CARV (CARV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CARV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CARV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CARV, explorează prețul în direct al tokenului CARV!

Istoric de preț pentru CARV (CARV) Analiza istoricului de preț pentru CARV ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru CARV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CARV? Pagina noastră de predicție de preț pentru CARV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

