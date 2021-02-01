Tokenomie pentru Carnomaly (CARR) Descoperă informații cheie despre Carnomaly (CARR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Carnomaly (CARR) The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road". Pagină de internet oficială: https://carnomaly.io/ Carte albă: https://carnomaly.io/wp-content/uploads/2021/02/Carnomoly_Whitepaper_22621.pdf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x9b765735C82BB00085e9DBF194F20E3Fa754258E Cumpără CARR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Carnomaly (CARR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Carnomaly (CARR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Ofertă totală: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Ofertă aflată în circulație: $ 1.61B $ 1.61B $ 1.61B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 Minim dintotdeauna: $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 $ 0.000106941883725881 Preț curent: $ 0.000959 $ 0.000959 $ 0.000959 Află mai mult despre prețul tokenului Carnomaly (CARR)

Tokenomie pentru Carnomaly (CARR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Carnomaly (CARR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CARR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CARR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CARR, explorează prețul în direct al tokenului CARR!

Cum se cumpără CARR Te interesează să adaugi Carnomaly (CARR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CARR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CARR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Carnomaly (CARR) Analiza istoricului de preț pentru CARR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CARR!

Predicție de preț pentru CARR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CARR? Pagina noastră de predicție de preț pentru CARR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CARR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!