Informații despre CaptainBNB (CAPTAINBNB) Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain. Pagină de internet oficială: https://captainbnb.xyz/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x47a1eb0b825b73e6a14807beaecafef199d5477c Cumpără CAPTAINBNB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CaptainBNB (CAPTAINBNB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CaptainBNB (CAPTAINBNB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 Minim dintotdeauna: $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 $ 0.000269205929163152 Preț curent: $ 0.003294 $ 0.003294 $ 0.003294 Află mai mult despre prețul tokenului CaptainBNB (CAPTAINBNB)

Tokenomie pentru CaptainBNB (CAPTAINBNB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CaptainBNB (CAPTAINBNB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAPTAINBNB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAPTAINBNB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAPTAINBNB, explorează prețul în direct al tokenului CAPTAINBNB!

Cum se cumpără CAPTAINBNB Te interesează să adaugi CaptainBNB (CAPTAINBNB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CAPTAINBNB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CAPTAINBNB pe MEXC!

Istoric de preț pentru CaptainBNB (CAPTAINBNB) Analiza istoricului de preț pentru CAPTAINBNB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CAPTAINBNB!

Predicție de preț pentru CAPTAINBNB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CAPTAINBNB? Pagina noastră de predicție de preț pentru CAPTAINBNB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CAPTAINBNB!

