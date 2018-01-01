Tokenomie pentru Coupon Assets (CA1) Descoperă informații cheie despre Coupon Assets (CA1), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Coupon Assets (CA1) Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! Pagină de internet oficială: https://radarlab.us/ Carte albă: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A Cumpără CA1 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Coupon Assets (CA1) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Coupon Assets (CA1), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Ofertă totală: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Ofertă aflată în circulație: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 149.28M $ 149.28M $ 149.28M Maxim dintotdeauna: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 Minim dintotdeauna: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 Preț curent: $ 0.5529 $ 0.5529 $ 0.5529 Află mai mult despre prețul tokenului Coupon Assets (CA1)

Tokenomie pentru Coupon Assets (CA1): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Coupon Assets (CA1) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CA1 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CA1 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CA1, explorează prețul în direct al tokenului CA1!

Cum se cumpără CA1 Te interesează să adaugi Coupon Assets (CA1) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CA1, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CA1 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Coupon Assets (CA1) Analiza istoricului de preț pentru CA1 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CA1!

Predicție de preț pentru CA1 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CA1? Pagina noastră de predicție de preț pentru CA1 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CA1!

