Informații despre Bitcoin Bam (BTCBAM) Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Pagină de internet oficială: https://www.btcbam.com/ Carte albă: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Cumpără BTCBAM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitcoin Bam (BTCBAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitcoin Bam (BTCBAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 467.08K $ 467.08K $ 467.08K Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 954.45K $ 954.45K $ 954.45K Maxim dintotdeauna: $ 22 $ 22 $ 22 Minim dintotdeauna: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 Preț curent: $ 0.04545 $ 0.04545 $ 0.04545 Află mai mult despre prețul tokenului Bitcoin Bam (BTCBAM)

Tokenomie pentru Bitcoin Bam (BTCBAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitcoin Bam (BTCBAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BTCBAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BTCBAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BTCBAM, explorează prețul în direct al tokenului BTCBAM!

Cum se cumpără BTCBAM Te interesează să adaugi Bitcoin Bam (BTCBAM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BTCBAM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BTCBAM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bitcoin Bam (BTCBAM) Analiza istoricului de preț pentru BTCBAM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BTCBAM!

Predicție de preț pentru BTCBAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BTCBAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru BTCBAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BTCBAM!

