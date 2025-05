BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

NumeBTCBAM

PozițieNo.2136

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.04%

Ofertă află în circulație10,276,739

Ofertă maximă21,000,000

Ofertă totală21,000,000

Rată de circulație0.4893%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna20.04816313976678,2022-01-07

Cel mai mic preț0.020059523206536256,2025-04-09

Lanț de blocuri publicBSC

