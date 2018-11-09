Tokenomie pentru BitcoinSV (BSV) Descoperă informații cheie despre BitcoinSV (BSV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BitcoinSV (BSV) The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably. Pagină de internet oficială: https://www.bsvblockchain.org/ Explorator de blocuri: https://whatsonchain.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru BitcoinSV (BSV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BitcoinSV (BSV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 464.25M $ 464.25M $ 464.25M Ofertă totală: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Ofertă aflată în circulație: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 464.25M $ 464.25M $ 464.25M Maxim dintotdeauna: $ 495.1033 $ 495.1033 $ 495.1033 Minim dintotdeauna: $ 22.90236202752345 $ 22.90236202752345 $ 22.90236202752345 Preț curent: $ 23.3 $ 23.3 $ 23.3 Află mai mult despre prețul tokenului BitcoinSV (BSV)

Tokenomie pentru BitcoinSV (BSV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BitcoinSV (BSV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BSV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BSV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BSV, explorează prețul în direct al tokenului BSV!

