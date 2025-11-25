Ce este BSU

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Shark Universe (BSU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Shark Universe (BSU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.48M $ 31.48M $ 31.48M Ofertă totală: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M Ofertă aflată în circulație: $ 168.00M $ 168.00M $ 168.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 159.26M $ 159.26M $ 159.26M Maxim dintotdeauna: $ 0.38044 $ 0.38044 $ 0.38044 Minim dintotdeauna: $ 0.05070113905338495 $ 0.05070113905338495 $ 0.05070113905338495 Preț curent: $ 0.18737 $ 0.18737 $ 0.18737 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Shark Universe (BSU) Cumpără BSU acum!

Informații despre Baby Shark Universe (BSU) Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse. Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse. Pagină de internet oficială: https://www.babysharkuniverse.io Carte albă: https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Tokenomie pentru Baby Shark Universe (BSU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Shark Universe (BSU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BSU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BSU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BSU, explorează prețul în direct al tokenului BSU!

Cum se cumpără BSU Te interesează să adaugi Baby Shark Universe (BSU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BSU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BSU pe MEXC! Istoric de preț pentru Baby Shark Universe (BSU) Analiza istoricului de preț pentru BSU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BSU! Predicție de preț pentru BSU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BSU? Pagina noastră de predicție de preț pentru BSU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BSU!

