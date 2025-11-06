BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Baby Shark Universe astăzi este 0.22905 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BSU în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BSU pe MEXC acum.

Mai multe despre BSU

Informații de preț pentru BSU

Ce este BSU

Carte albă pentru BSU

Pagina oficială pentru BSU

Tokenomie pentru BSU

Prognoza prețurilor pentru BSU

Istoric BSU

Ghid de cumpărare BSU

Convertor valutar BSU în fiduciar

BSU Spot

Contracte la termenBSU USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Baby Shark Universe

Pret Baby Shark Universe (BSU)

Preț în timp real pentru 1 BSU în USD:

$0.22905
+1.63%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:38:19 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Baby Shark Universe (BSU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.21631
Minim 24 h
$ 0.22957
Maxim 24 h

+0.34%

+1.63%

+6.16%

+6.16%

Prețul în timp real pentru Baby Shark Universe (BSU) este $ 0.22905. În ultimele 24 de ore, tokenul BSU a fost tranzacționat între un minim de $ 0.21631 și un maxim de $ 0.22957, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BSU este $ 0.37631193723515616, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.05070113905338495.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BSU s-a modificat cu +0.34% în decursul ultimei ore, cu +1.63% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby Shark Universe (BSU)

No.577

$ 38.48M
$ 69.56K
$ 194.69M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby Shark Universe este $ 38.48M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 69.56K. Oferta aflată în circulație pentru BSU este 168.00M, cu o ofertă totală de 850000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 194.69M.

Istoric de preț pentru Baby Shark Universe (BSU) USD

Urmărește modificările de preț pentru Baby Shark Universe pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0036736+1.63%
30 de zile$ -0.02905-11.26%
60 de zile$ +0.12422+118.49%
90 de zile$ +0.21905+2,190.50%
Modificare de preț astăzi pentru Baby Shark Universe

Astăzi, BSU a înregistrat o modificare de $ +0.0036736 (+1.63%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Baby Shark Universe

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.02905 (-11.26%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Baby Shark Universe

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BSU a văzut o modificare de $ +0.12422 (+118.49%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Baby Shark Universe

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.21905 (+2,190.50%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Baby Shark Universe (BSU)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Baby Shark Universe.

Ce este Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Tokenul Baby Shark Universe este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Baby Shark Universe. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BSU pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Baby Shark Universe pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Baby Shark Universe fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Baby Shark Universe (USD)

Ce valoare va avea Baby Shark Universe (BSU) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Baby Shark Universe (BSU) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Baby Shark Universe.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Baby Shark Universe!

Tokenomie pentru Baby Shark Universe (BSU)

Înțelegerea tokenomică a Baby Shark Universe (BSU) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BSU!

Cum se cumpără Baby Shark Universe (BSU)

Vrei să știi cum să cumperi Baby Shark Universe? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Baby Shark Universe cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BSU în monede locale

1 Baby Shark Universe(BSU) în VND
6,027.45075
1 Baby Shark Universe(BSU) în AUD
A$0.352737
1 Baby Shark Universe(BSU) în GBP
0.174078
1 Baby Shark Universe(BSU) în EUR
0.196983
1 Baby Shark Universe(BSU) în USD
$0.22905
1 Baby Shark Universe(BSU) în MYR
RM0.957429
1 Baby Shark Universe(BSU) în TRY
9.6452955
1 Baby Shark Universe(BSU) în JPY
¥35.04465
1 Baby Shark Universe(BSU) în ARS
ARS$332.4362985
1 Baby Shark Universe(BSU) în RUB
18.589698
1 Baby Shark Universe(BSU) în INR
20.298411
1 Baby Shark Universe(BSU) în IDR
Rp3,817.498473
1 Baby Shark Universe(BSU) în PHP
13.5024975
1 Baby Shark Universe(BSU) în EGP
￡E.10.8317745
1 Baby Shark Universe(BSU) în BRL
R$1.223127
1 Baby Shark Universe(BSU) în CAD
C$0.3229605
1 Baby Shark Universe(BSU) în BDT
27.9463905
1 Baby Shark Universe(BSU) în NGN
329.094459
1 Baby Shark Universe(BSU) în COP
$874.2357495
1 Baby Shark Universe(BSU) în ZAR
R.3.976308
1 Baby Shark Universe(BSU) în UAH
9.633843
1 Baby Shark Universe(BSU) în TZS
T.Sh.562.77585
1 Baby Shark Universe(BSU) în VES
Bs51.07815
1 Baby Shark Universe(BSU) în CLP
$215.7651
1 Baby Shark Universe(BSU) în PKR
Rs64.738692
1 Baby Shark Universe(BSU) în KZT
120.4871715
1 Baby Shark Universe(BSU) în THB
฿7.4235105
1 Baby Shark Universe(BSU) în TWD
NT$7.0890975
1 Baby Shark Universe(BSU) în AED
د.إ0.8406135
1 Baby Shark Universe(BSU) în CHF
Fr0.18324
1 Baby Shark Universe(BSU) în HKD
HK$1.7797185
1 Baby Shark Universe(BSU) în AMD
֏87.58872
1 Baby Shark Universe(BSU) în MAD
.د.م2.1324555
1 Baby Shark Universe(BSU) în MXN
$4.2626205
1 Baby Shark Universe(BSU) în SAR
ريال0.8589375
1 Baby Shark Universe(BSU) în ETB
Br35.1568845
1 Baby Shark Universe(BSU) în KES
KSh29.579517
1 Baby Shark Universe(BSU) în JOD
د.أ0.16239645
1 Baby Shark Universe(BSU) în PLN
0.842904
1 Baby Shark Universe(BSU) în RON
лв1.00782
1 Baby Shark Universe(BSU) în SEK
kr2.1965895
1 Baby Shark Universe(BSU) în BGN
лв0.3870945
1 Baby Shark Universe(BSU) în HUF
Ft76.6561635
1 Baby Shark Universe(BSU) în CZK
4.8306645
1 Baby Shark Universe(BSU) în KWD
د.ك0.07031835
1 Baby Shark Universe(BSU) în ILS
0.746703
1 Baby Shark Universe(BSU) în BOB
Bs1.580445
1 Baby Shark Universe(BSU) în AZN
0.389385
1 Baby Shark Universe(BSU) în TJS
SM2.111841
1 Baby Shark Universe(BSU) în GEL
0.6207255
1 Baby Shark Universe(BSU) în AOA
Kz208.98522
1 Baby Shark Universe(BSU) în BHD
.د.ب0.08635185
1 Baby Shark Universe(BSU) în BMD
$0.22905
1 Baby Shark Universe(BSU) în DKK
kr1.4819535
1 Baby Shark Universe(BSU) în HNL
L6.019434
1 Baby Shark Universe(BSU) în MUR
10.5363
1 Baby Shark Universe(BSU) în NAD
$3.9785985
1 Baby Shark Universe(BSU) în NOK
kr2.340891
1 Baby Shark Universe(BSU) în NZD
$0.4054185
1 Baby Shark Universe(BSU) în PAB
B/.0.22905
1 Baby Shark Universe(BSU) în PGK
K0.9780435
1 Baby Shark Universe(BSU) în QAR
ر.ق0.833742
1 Baby Shark Universe(BSU) în RSD
дин.23.2783515
1 Baby Shark Universe(BSU) în UZS
soʻm2,726.785278
1 Baby Shark Universe(BSU) în ALL
L19.2104235
1 Baby Shark Universe(BSU) în ANG
ƒ0.4099995
1 Baby Shark Universe(BSU) în AWG
ƒ0.41229
1 Baby Shark Universe(BSU) în BBD
$0.4581
1 Baby Shark Universe(BSU) în BAM
KM0.3870945
1 Baby Shark Universe(BSU) în BIF
Fr675.46845
1 Baby Shark Universe(BSU) în BND
$0.297765
1 Baby Shark Universe(BSU) în BSD
$0.22905
1 Baby Shark Universe(BSU) în JMD
$36.7281675
1 Baby Shark Universe(BSU) în KHR
919.878543
1 Baby Shark Universe(BSU) în KMF
Fr97.5753
1 Baby Shark Universe(BSU) în LAK
4,979.3477265
1 Baby Shark Universe(BSU) în LKR
රු69.8304735
1 Baby Shark Universe(BSU) în MDL
L3.9190455
1 Baby Shark Universe(BSU) în MGA
Ar1,031.755725
1 Baby Shark Universe(BSU) în MOP
P1.8324
1 Baby Shark Universe(BSU) în MVR
3.52737
1 Baby Shark Universe(BSU) în MWK
MK396.966555
1 Baby Shark Universe(BSU) în MZN
MT14.6477475
1 Baby Shark Universe(BSU) în NPR
रु32.456385
1 Baby Shark Universe(BSU) în PYG
1,624.4226
1 Baby Shark Universe(BSU) în RWF
Fr332.80965
1 Baby Shark Universe(BSU) în SBD
$1.882791
1 Baby Shark Universe(BSU) în SCR
3.147147
1 Baby Shark Universe(BSU) în SRD
$8.818425
1 Baby Shark Universe(BSU) în SVC
$2.001897
1 Baby Shark Universe(BSU) în SZL
L3.9740175
1 Baby Shark Universe(BSU) în TMT
m0.801675
1 Baby Shark Universe(BSU) în TND
د.ت0.67775895
1 Baby Shark Universe(BSU) în TTD
$1.5506685
1 Baby Shark Universe(BSU) în UGX
Sh800.7588
1 Baby Shark Universe(BSU) în XAF
Fr130.1004
1 Baby Shark Universe(BSU) în XCD
$0.618435
1 Baby Shark Universe(BSU) în XOF
Fr130.1004
1 Baby Shark Universe(BSU) în XPF
Fr23.59215
1 Baby Shark Universe(BSU) în BWP
P3.0807225
1 Baby Shark Universe(BSU) în BZD
$0.4603905
1 Baby Shark Universe(BSU) în CVE
$21.915504
1 Baby Shark Universe(BSU) în DJF
Fr40.7709
1 Baby Shark Universe(BSU) în DOP
$14.732496
1 Baby Shark Universe(BSU) în DZD
د.ج29.886444
1 Baby Shark Universe(BSU) în FJD
$0.522234
1 Baby Shark Universe(BSU) în GNF
Fr1,991.58975
1 Baby Shark Universe(BSU) în GTQ
Q1.754523
1 Baby Shark Universe(BSU) în GYD
$47.908098
1 Baby Shark Universe(BSU) în ISK
kr28.8603

Resursă Baby Shark Universe

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Baby Shark Universe, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Baby Shark Universe oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Baby Shark Universe

Cât valorează Baby Shark Universe (BSU) astăzi?
Prețul pe viu pentru BSU în USD este 0.22905 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BSU în USD?
Prețul actual pentru BSU la USD este $ 0.22905. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Baby Shark Universe?
Capitalizarea de piață pentru BSU este $ 38.48M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BSU?
Ofertă aflată în circulație pentru BSU este 168.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BSU?
BSU a obținut un preț ATH de 0.37631193723515616 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BSU?
BSU a avut un preț ATL de 0.05070113905338495 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BSU?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BSU este $ 69.56K USD.
Va crește BSU în acest an?
BSU ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BSU pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:38:19 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Baby Shark Universe (BSU)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator BSU în USD

Sumă

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.22905 USD

Tranzacționează BSU

BSU/USDT
$0.22905
+1.59%

