Tokenomie pentru Blocksquare Token (BST) Descoperă informații cheie despre Blocksquare Token (BST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Blocksquare Token (BST) Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare's solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Pagină de internet oficială: https://blocksquare.io/ Carte albă: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Tokenomie și analiză de preț pentru Blocksquare Token (BST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Blocksquare Token (BST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Ofertă totală: $ 62.97M $ 62.97M $ 62.97M Ofertă aflată în circulație: $ 60.80M $ 60.80M $ 60.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.20M $ 7.20M $ 7.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 Minim dintotdeauna: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Preț curent: $ 0.072 $ 0.072 $ 0.072 Află mai mult despre prețul tokenului Blocksquare Token (BST)

Tokenomie pentru Blocksquare Token (BST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blocksquare Token (BST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BST, explorează prețul în direct al tokenului BST!

Cum se cumpără BST Te interesează să adaugi Blocksquare Token (BST) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BST, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BST pe MEXC!

Istoric de preț pentru Blocksquare Token (BST) Analiza istoricului de preț pentru BST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BST!

Predicție de preț pentru BST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BST? Pagina noastră de predicție de preț pentru BST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BST!

