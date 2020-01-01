Tokenomie pentru BSCS (BSCS) Descoperă informații cheie despre BSCS (BSCS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BSCS (BSCS) BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. Pagină de internet oficială: https://www.bscs.finance/ Carte albă: https://docs.bscs.finance/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d Cumpără BSCS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BSCS (BSCS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BSCS (BSCS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 585.54K $ 585.54K $ 585.54K Ofertă totală: $ 392.54M $ 392.54M $ 392.54M Ofertă aflată în circulație: $ 269.96M $ 269.96M $ 269.96M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.5435 $ 0.5435 $ 0.5435 Minim dintotdeauna: $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 Preț curent: $ 0.002169 $ 0.002169 $ 0.002169 Află mai mult despre prețul tokenului BSCS (BSCS)

Tokenomie pentru BSCS (BSCS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BSCS (BSCS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BSCS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BSCS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BSCS, explorează prețul în direct al tokenului BSCS!

Cum se cumpără BSCS Te interesează să adaugi BSCS (BSCS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BSCS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BSCS pe MEXC!

Istoric de preț pentru BSCS (BSCS) Analiza istoricului de preț pentru BSCS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BSCS!

Predicție de preț pentru BSCS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BSCS? Pagina noastră de predicție de preț pentru BSCS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BSCS!

