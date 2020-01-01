Tokenomie pentru BRN Metaverse (BRN) Descoperă informații cheie despre BRN Metaverse (BRN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BRN Metaverse (BRN) BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience. Pagină de internet oficială: https://www.brnmetaverse.net/ Carte albă: https://whitepaper.brnmetaverse.net/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x926ecc7687fcfb296e97a2b4501f41a6f5f8c214

Tokenomie și analiză de preț pentru BRN Metaverse (BRN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BRN Metaverse (BRN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Ofertă totală: $ 28.10M $ 28.10M $ 28.10M Ofertă aflată în circulație: $ 28.05M $ 28.05M $ 28.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Maxim dintotdeauna: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 Minim dintotdeauna: $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 $ 0.04244566583465009 Preț curent: $ 0.12542 $ 0.12542 $ 0.12542 Află mai mult despre prețul tokenului BRN Metaverse (BRN)

Tokenomie pentru BRN Metaverse (BRN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BRN Metaverse (BRN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRN, explorează prețul în direct al tokenului BRN!

