Tokenomie pentru Bitrise (BRISE) Descoperă informații cheie despre Bitrise (BRISE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Bitrise (BRISE) Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Pagină de internet oficială: https://bitgert.com/ Carte albă: https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A Cumpără BRISE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitrise (BRISE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitrise (BRISE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.74M $ 18.74M $ 18.74M Ofertă totală: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 395.69T $ 395.69T $ 395.69T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.36M $ 47.36M $ 47.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00000004736 $ 0.00000004736 $ 0.00000004736 Află mai mult despre prețul tokenului Bitrise (BRISE)

Tokenomie pentru Bitrise (BRISE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitrise (BRISE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRISE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRISE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRISE, explorează prețul în direct al tokenului BRISE!

Cum se cumpără BRISE Te interesează să adaugi Bitrise (BRISE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BRISE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BRISE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bitrise (BRISE) Analiza istoricului de preț pentru BRISE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BRISE!

Predicție de preț pentru BRISE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRISE? Pagina noastră de predicție de preț pentru BRISE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BRISE!

