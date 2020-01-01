Tokenomie pentru Bedrock (BR) Descoperă informații cheie despre Bedrock (BR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bedrock (BR) Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin's $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin's role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets. Pagină de internet oficială: https://bedrockdao.com/ Carte albă: https://docs.bedrockdao.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xff7d6a96ae471bbcd7713af9cb1feeb16cf56b41

Tokenomie și analiză de preț pentru Bedrock (BR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bedrock (BR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.14M $ 18.14M $ 18.14M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 78.85M $ 78.85M $ 78.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Minim dintotdeauna: $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 $ 0.03902018689786832 Preț curent: $ 0.07885 $ 0.07885 $ 0.07885 Află mai mult despre prețul tokenului Bedrock (BR)

Tokenomie pentru Bedrock (BR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bedrock (BR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BR, explorează prețul în direct al tokenului BR!

