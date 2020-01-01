Tokenomie pentru BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Descoperă informații cheie despre BOOK OF ETHEREUM (BOOE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BOOK OF ETHEREUM (BOOE) In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Pagină de internet oficială: https://bookofeth.xyz/ Carte albă: https://bookofeth.xyz/#book Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Cumpără BOOE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOOK OF ETHEREUM (BOOE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.52M $ 17.52M $ 17.52M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Minim dintotdeauna: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Preț curent: $ 0.18214 $ 0.18214 $ 0.18214 Află mai mult despre prețul tokenului BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Tokenomie pentru BOOK OF ETHEREUM (BOOE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOOK OF ETHEREUM (BOOE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOOE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOOE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOOE, explorează prețul în direct al tokenului BOOE!

Cum se cumpără BOOE Te interesează să adaugi BOOK OF ETHEREUM (BOOE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BOOE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BOOE pe MEXC!

Istoric de preț pentru BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Analiza istoricului de preț pentru BOOE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOOE!

Predicție de preț pentru BOOE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOOE? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOOE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOOE!

