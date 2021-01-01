Tokenomie pentru BarnBridge (BOND) Descoperă informații cheie despre BarnBridge (BOND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BarnBridge (BOND) BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Pagină de internet oficială: https://barnbridge.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f

Tokenomie și analiză de preț pentru BarnBridge (BOND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BarnBridge (BOND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Maxim dintotdeauna: $ 93 $ 93 $ 93 Minim dintotdeauna: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Preț curent: $ 0.1523 $ 0.1523 $ 0.1523 Află mai mult despre prețul tokenului BarnBridge (BOND)

Tokenomie pentru BarnBridge (BOND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BarnBridge (BOND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOND, explorează prețul în direct al tokenului BOND!

Cum se cumpără BOND Te interesează să adaugi BarnBridge (BOND) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BOND, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BOND pe MEXC!

Istoric de preț pentru BarnBridge (BOND) Analiza istoricului de preț pentru BOND ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOND!

Predicție de preț pentru BOND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOND? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOND!

