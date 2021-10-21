Tokenomie pentru Bifrost (BNC) Descoperă informații cheie despre Bifrost (BNC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bifrost (BNC) Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Pagină de internet oficială: https://bifrost.io Carte albă: https://docs.bifrost.io Explorator de blocuri: https://bifrost.subscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Bifrost (BNC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bifrost (BNC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Ofertă totală: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Ofertă aflată în circulație: $ 47.40M $ 47.40M $ 47.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M Maxim dintotdeauna: $ 10 $ 10 $ 10 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.09251 $ 0.09251 $ 0.09251 Află mai mult despre prețul tokenului Bifrost (BNC)

Tokenomie pentru Bifrost (BNC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bifrost (BNC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BNC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BNC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BNC, explorează prețul în direct al tokenului BNC!

