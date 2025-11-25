Ce este BLOCK

Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 Minim dintotdeauna: $ 0.029530839930425 $ 0.029530839930425 $ 0.029530839930425 Preț curent: $ 0.014396 $ 0.014396 $ 0.014396

Informații despre Blockstreet (BLOCK) Bridging Wall Street to Web3. BLOCKstreet empowers the next wave of builders driving USD1 adoption. With a team rooted in billion-dollar exits, top 100 projects, and major VC networks. Bridging Wall Street to Web3. BLOCKstreet empowers the next wave of builders driving USD1 adoption. With a team rooted in billion-dollar exits, top 100 projects, and major VC networks. Pagină de internet oficială: https://www.blockstreet.xyz/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xCaB84bc21F9092167fCFe0ea60f5CE053ab39a1E

Tokenomie pentru Blockstreet (BLOCK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Blockstreet (BLOCK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLOCK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLOCK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLOCK, explorează prețul în direct al tokenului BLOCK!

Cum se cumpără BLOCK Te interesează să adaugi Blockstreet (BLOCK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BLOCK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BLOCK pe MEXC! Istoric de preț pentru Blockstreet (BLOCK) Analiza istoricului de preț pentru BLOCK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLOCK! Predicție de preț pentru BLOCK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLOCK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLOCK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLOCK!

