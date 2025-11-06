BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Bless astăzi este 0.04287 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BLESS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BLESS pe MEXC acum.

Mai multe despre BLESS

Informații de preț pentru BLESS

Ce este BLESS

Carte albă pentru BLESS

Pagina oficială pentru BLESS

Tokenomie pentru BLESS

Prognoza prețurilor pentru BLESS

Istoric BLESS

Ghid de cumpărare BLESS

Convertor valutar BLESS în fiduciar

BLESS Spot

Contracte la termenBLESS USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Bless

Pret Bless (BLESS)

Preț în timp real pentru 1 BLESS în USD:

$0.04273
$0.04273$0.04273
+9.93%1D
USD
Bless (BLESS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:36:11 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Bless (BLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0373
$ 0.0373$ 0.0373
Minim 24 h
$ 0.04313
$ 0.04313$ 0.04313
Maxim 24 h

$ 0.0373
$ 0.0373$ 0.0373

$ 0.04313
$ 0.04313$ 0.04313

$ 0.22206858847407998
$ 0.22206858847407998$ 0.22206858847407998

$ 0.014071896307243807
$ 0.014071896307243807$ 0.014071896307243807

+7.17%

+9.93%

+16.43%

+16.43%

Prețul în timp real pentru Bless (BLESS) este $ 0.04287. În ultimele 24 de ore, tokenul BLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0373 și un maxim de $ 0.04313, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLESS este $ 0.22206858847407998, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.014071896307243807.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLESS s-a modificat cu +7.17% în decursul ultimei ore, cu +9.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +16.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bless (BLESS)

No.369

$ 78.95M
$ 78.95M$ 78.95M

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

$ 428.70M
$ 428.70M$ 428.70M

1.84B
1.84B 1.84B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,527.357449
9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449

18.41%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Bless este $ 78.95M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 1.93M. Oferta aflată în circulație pentru BLESS este 1.84B, cu o ofertă totală de 9999999527.357449. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 428.70M.

Istoric de preț pentru Bless (BLESS) USD

Urmărește modificările de preț pentru Bless pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0038598+9.93%
30 de zile$ -0.01658-27.89%
60 de zile$ +0.03787+757.40%
90 de zile$ +0.03787+757.40%
Modificare de preț astăzi pentru Bless

Astăzi, BLESS a înregistrat o modificare de $ +0.0038598 (+9.93%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Bless

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.01658 (-27.89%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Bless

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BLESS a văzut o modificare de $ +0.03787 (+757.40%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Bless

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.03787 (+757.40%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Bless (BLESS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Bless.

Ce este Bless (BLESS)

Tokenul Bless este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Bless. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BLESS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Bless pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Bless fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Bless (USD)

Ce valoare va avea Bless (BLESS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Bless (BLESS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Bless.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Bless!

Tokenomie pentru Bless (BLESS)

Înțelegerea tokenomică a Bless (BLESS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BLESS!

Cum se cumpără Bless (BLESS)

Vrei să știi cum să cumperi Bless? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Bless cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BLESS în monede locale

1 Bless(BLESS) în VND
1,128.12405
1 Bless(BLESS) în AUD
A$0.0660198
1 Bless(BLESS) în GBP
0.0325812
1 Bless(BLESS) în EUR
0.0368682
1 Bless(BLESS) în USD
$0.04287
1 Bless(BLESS) în MYR
RM0.1791966
1 Bless(BLESS) în TRY
1.8052557
1 Bless(BLESS) în JPY
¥6.55911
1 Bless(BLESS) în ARS
ARS$62.2202319
1 Bless(BLESS) în RUB
3.4793292
1 Bless(BLESS) în INR
3.7991394
1 Bless(BLESS) în IDR
Rp714.4997142
1 Bless(BLESS) în PHP
2.5271865
1 Bless(BLESS) în EGP
￡E.2.0273223
1 Bless(BLESS) în BRL
R$0.2289258
1 Bless(BLESS) în CAD
C$0.0604467
1 Bless(BLESS) în BDT
5.2305687
1 Bless(BLESS) în NGN
61.5947586
1 Bless(BLESS) în COP
$163.6257873
1 Bless(BLESS) în ZAR
R.0.7442232
1 Bless(BLESS) în UAH
1.8031122
1 Bless(BLESS) în TZS
T.Sh.105.33159
1 Bless(BLESS) în VES
Bs9.56001
1 Bless(BLESS) în CLP
$40.38354
1 Bless(BLESS) în PKR
Rs12.1167768
1 Bless(BLESS) în KZT
22.5509061
1 Bless(BLESS) în THB
฿1.3894167
1 Bless(BLESS) în TWD
NT$1.3268265
1 Bless(BLESS) în AED
د.إ0.1573329
1 Bless(BLESS) în CHF
Fr0.034296
1 Bless(BLESS) în HKD
HK$0.3330999
1 Bless(BLESS) în AMD
֏16.393488
1 Bless(BLESS) în MAD
.د.م0.3991197
1 Bless(BLESS) în MXN
$0.7978107
1 Bless(BLESS) în SAR
ريال0.1607625
1 Bless(BLESS) în ETB
Br6.5801163
1 Bless(BLESS) în KES
KSh5.5362318
1 Bless(BLESS) în JOD
د.أ0.03039483
1 Bless(BLESS) în PLN
0.1577616
1 Bless(BLESS) în RON
лв0.188628
1 Bless(BLESS) în SEK
kr0.4111233
1 Bless(BLESS) în BGN
лв0.0724503
1 Bless(BLESS) în HUF
Ft14.3473029
1 Bless(BLESS) în CZK
0.9041283
1 Bless(BLESS) în KWD
د.ك0.01316109
1 Bless(BLESS) în ILS
0.1397562
1 Bless(BLESS) în BOB
Bs0.295803
1 Bless(BLESS) în AZN
0.072879
1 Bless(BLESS) în TJS
SM0.3952614
1 Bless(BLESS) în GEL
0.1161777
1 Bless(BLESS) în AOA
Kz39.114588
1 Bless(BLESS) în BHD
.د.ب0.01616199
1 Bless(BLESS) în BMD
$0.04287
1 Bless(BLESS) în DKK
kr0.2773689
1 Bless(BLESS) în HNL
L1.1266236
1 Bless(BLESS) în MUR
1.97202
1 Bless(BLESS) în NAD
$0.7446519
1 Bless(BLESS) în NOK
kr0.4381314
1 Bless(BLESS) în NZD
$0.0758799
1 Bless(BLESS) în PAB
B/.0.04287
1 Bless(BLESS) în PGK
K0.1830549
1 Bless(BLESS) în QAR
ر.ق0.1560468
1 Bless(BLESS) în RSD
дин.4.3568781
1 Bless(BLESS) în UZS
soʻm510.3570612
1 Bless(BLESS) în ALL
L3.5955069
1 Bless(BLESS) în ANG
ƒ0.0767373
1 Bless(BLESS) în AWG
ƒ0.077166
1 Bless(BLESS) în BBD
$0.08574
1 Bless(BLESS) în BAM
KM0.0724503
1 Bless(BLESS) în BIF
Fr126.42363
1 Bless(BLESS) în BND
$0.055731
1 Bless(BLESS) în BSD
$0.04287
1 Bless(BLESS) în JMD
$6.8742045
1 Bless(BLESS) în KHR
172.1684922
1 Bless(BLESS) în KMF
Fr18.26262
1 Bless(BLESS) în LAK
931.9565031
1 Bless(BLESS) în LKR
රු13.0697769
1 Bless(BLESS) în MDL
L0.7335057
1 Bless(BLESS) în MGA
Ar193.107915
1 Bless(BLESS) în MOP
P0.34296
1 Bless(BLESS) în MVR
0.660198
1 Bless(BLESS) în MWK
MK74.297997
1 Bless(BLESS) în MZN
MT2.7415365
1 Bless(BLESS) în NPR
रु6.074679
1 Bless(BLESS) în PYG
304.03404
1 Bless(BLESS) în RWF
Fr62.29011
1 Bless(BLESS) în SBD
$0.3523914
1 Bless(BLESS) în SCR
0.5890338
1 Bless(BLESS) în SRD
$1.650495
1 Bless(BLESS) în SVC
$0.3746838
1 Bless(BLESS) în SZL
L0.7437945
1 Bless(BLESS) în TMT
m0.150045
1 Bless(BLESS) în TND
د.ت0.12685233
1 Bless(BLESS) în TTD
$0.2902299
1 Bless(BLESS) în UGX
Sh149.87352
1 Bless(BLESS) în XAF
Fr24.35016
1 Bless(BLESS) în XCD
$0.115749
1 Bless(BLESS) în XOF
Fr24.35016
1 Bless(BLESS) în XPF
Fr4.41561
1 Bless(BLESS) în BWP
P0.5766015
1 Bless(BLESS) în BZD
$0.0861687
1 Bless(BLESS) în CVE
$4.1018016
1 Bless(BLESS) în DJF
Fr7.63086
1 Bless(BLESS) în DOP
$2.7573984
1 Bless(BLESS) în DZD
د.ج5.5936776
1 Bless(BLESS) în FJD
$0.0977436
1 Bless(BLESS) în GNF
Fr372.75465
1 Bless(BLESS) în GTQ
Q0.3283842
1 Bless(BLESS) în GYD
$8.9666892
1 Bless(BLESS) în ISK
kr5.40162

Resursă Bless

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Bless, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Bless oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Bless

Cât valorează Bless (BLESS) astăzi?
Prețul pe viu pentru BLESS în USD este 0.04287 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BLESS în USD?
Prețul actual pentru BLESS la USD este $ 0.04287. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Bless?
Capitalizarea de piață pentru BLESS este $ 78.95M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BLESS?
Ofertă aflată în circulație pentru BLESS este 1.84B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BLESS?
BLESS a obținut un preț ATH de 0.22206858847407998 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BLESS?
BLESS a avut un preț ATL de 0.014071896307243807 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BLESS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BLESS este $ 1.93M USD.
Va crește BLESS în acest an?
BLESS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BLESS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:36:11 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Bless (BLESS)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

