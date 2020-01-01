Tokenomie pentru Bistroo (BIST) Descoperă informații cheie despre Bistroo (BIST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bistroo (BIST) Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Pagină de internet oficială: https://www.bistroo.io Carte albă: https://bistroo.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Cumpără BIST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bistroo (BIST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bistroo (BIST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 393.08K $ 393.08K $ 393.08K Ofertă totală: $ 95.75M $ 95.75M $ 95.75M Ofertă aflată în circulație: $ 55.44M $ 55.44M $ 55.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 678.83K $ 678.83K $ 678.83K Maxim dintotdeauna: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Minim dintotdeauna: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Preț curent: $ 0.00709 $ 0.00709 $ 0.00709 Află mai mult despre prețul tokenului Bistroo (BIST)

Tokenomie pentru Bistroo (BIST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bistroo (BIST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIST, explorează prețul în direct al tokenului BIST!

Cum se cumpără BIST Te interesează să adaugi Bistroo (BIST) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BIST, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BIST pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bistroo (BIST) Analiza istoricului de preț pentru BIST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BIST!

Predicție de preț pentru BIST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIST? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIST!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!