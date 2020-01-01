Tokenomie pentru Big Time (BIGTIME) Descoperă informații cheie despre Big Time (BIGTIME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Big Time (BIGTIME) Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Pagină de internet oficială: https://bigtime.gg/ Carte albă: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Cumpără BIGTIME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Big Time (BIGTIME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Big Time (BIGTIME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 94.72M $ 94.72M $ 94.72M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.03B $ 2.03B $ 2.03B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 233.35M $ 233.35M $ 233.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Minim dintotdeauna: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Preț curent: $ 0.04667 $ 0.04667 $ 0.04667 Află mai mult despre prețul tokenului Big Time (BIGTIME)

Tokenomie pentru Big Time (BIGTIME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Big Time (BIGTIME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIGTIME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIGTIME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIGTIME, explorează prețul în direct al tokenului BIGTIME!

Cum se cumpără BIGTIME Te interesează să adaugi Big Time (BIGTIME) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BIGTIME, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BIGTIME pe MEXC!

Istoric de preț pentru Big Time (BIGTIME) Analiza istoricului de preț pentru BIGTIME ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BIGTIME!

Predicție de preț pentru BIGTIME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIGTIME? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIGTIME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIGTIME!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!