BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

NumeBIGTIME

PozițieNo.317

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.15%

Ofertă află în circulație1,902,957,373.9002063

Ofertă maximă5,000,000,000

Ofertă totală5,000,000,000

Rată de circulație0.3805%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.9827375371067537,2023-12-05

Cel mai mic preț0.04126017151234018,2025-03-11

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereBig Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.