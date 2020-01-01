Tokenomie pentru BugsCoin (BGSC) Descoperă informații cheie despre BugsCoin (BGSC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BugsCoin (BGSC) BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Pagină de internet oficială: https://www.bugscoin.com Carte albă: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Cumpără BGSC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BugsCoin (BGSC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BugsCoin (BGSC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 56.77M $ 56.77M $ 56.77M Ofertă totală: $ 29.44B $ 29.44B $ 29.44B Ofertă aflată în circulație: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 490.90M $ 490.90M $ 490.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 Minim dintotdeauna: $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 Preț curent: $ 0.004909 $ 0.004909 $ 0.004909 Află mai mult despre prețul tokenului BugsCoin (BGSC)

Tokenomie pentru BugsCoin (BGSC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BugsCoin (BGSC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BGSC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BGSC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BGSC, explorează prețul în direct al tokenului BGSC!

