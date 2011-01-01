Tokenomie pentru BENQI (BENQI) Descoperă informații cheie despre BENQI (BENQI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BENQI (BENQI) BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Pagină de internet oficială: https://benqi.fi/ Carte albă: https://docs.benqi.fi/ Explorator de blocuri: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Cumpără BENQI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BENQI (BENQI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BENQI (BENQI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 59.32M $ 59.32M $ 59.32M Ofertă totală: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Ofertă aflată în circulație: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.32M $ 59.32M $ 59.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.008239 $ 0.008239 $ 0.008239 Află mai mult despre prețul tokenului BENQI (BENQI)

Tokenomie pentru BENQI (BENQI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BENQI (BENQI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BENQI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BENQI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BENQI, explorează prețul în direct al tokenului BENQI!

Istoric de preț pentru BENQI (BENQI) Analiza istoricului de preț pentru BENQI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BENQI!

Predicție de preț pentru BENQI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BENQI? Pagina noastră de predicție de preț pentru BENQI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BENQI!

