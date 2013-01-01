Tokenomie pentru Bellscoin (BELLS) Descoperă informații cheie despre Bellscoin (BELLS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bellscoin (BELLS) Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin's rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn't until late 2023 that a relaunch was successful. Pagină de internet oficială: https://bellscoin.com/ Carte albă: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 Explorator de blocuri: https://nintondo.io/explorer

Tokenomie și analiză de preț pentru Bellscoin (BELLS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bellscoin (BELLS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.91M $ 11.91M $ 11.91M Ofertă totală: $ 61.06M $ 61.06M $ 61.06M Ofertă aflată în circulație: $ 61.06M $ 61.06M $ 61.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.91M $ 11.91M $ 11.91M Maxim dintotdeauna: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Minim dintotdeauna: $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 Preț curent: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 Află mai mult despre prețul tokenului Bellscoin (BELLS)

Tokenomie pentru Bellscoin (BELLS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bellscoin (BELLS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BELLS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BELLS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BELLS, explorează prețul în direct al tokenului BELLS!

Cum se cumpără BELLS Te interesează să adaugi Bellscoin (BELLS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BELLS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BELLS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bellscoin (BELLS) Analiza istoricului de preț pentru BELLS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BELLS!

Predicție de preț pentru BELLS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BELLS? Pagina noastră de predicție de preț pentru BELLS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BELLS!

