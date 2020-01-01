Tokenomie pentru Beam (BEAMX) Descoperă informații cheie despre Beam (BEAMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Beam (BEAMX) The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Pagină de internet oficială: https://www.onbeam.com/ Carte albă: https://docs.onbeam.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Cumpără BEAMX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Beam (BEAMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Beam (BEAMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 367.93M $ 367.93M $ 367.93M Ofertă totală: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Ofertă aflată în circulație: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 464.38M $ 464.38M $ 464.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Minim dintotdeauna: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Preț curent: $ 0.007438 $ 0.007438 $ 0.007438 Află mai mult despre prețul tokenului Beam (BEAMX)

Tokenomie pentru Beam (BEAMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Beam (BEAMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEAMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEAMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEAMX, explorează prețul în direct al tokenului BEAMX!

Cum se cumpără BEAMX Te interesează să adaugi Beam (BEAMX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BEAMX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BEAMX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Beam (BEAMX) Analiza istoricului de preț pentru BEAMX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BEAMX!

Predicție de preț pentru BEAMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BEAMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru BEAMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BEAMX!

