The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

NumeBEAMX

PozițieNo.155

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.07%

Ofertă află în circulație49,466,004,168

Ofertă maximă0

Ofertă totală62,434,008,330

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.0443396537575509,2024-03-10

Cel mai mic preț0.003813809076023138,2023-10-26

Lanț de blocuri publicETH

