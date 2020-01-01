Tokenomie pentru BitDCA (BDCA) Descoperă informații cheie despre BitDCA (BDCA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BitDCA (BDCA) BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Pagină de internet oficială: https://www.bitdca.com Carte albă: https://gitbook.bitdca.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Cumpără BDCA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BitDCA (BDCA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BitDCA (BDCA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M Ofertă totală: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Ofertă aflată în circulație: $ 75.32M $ 75.32M $ 75.32M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 145.85M $ 145.85M $ 145.85M Maxim dintotdeauna: $ 1.1469 $ 1.1469 $ 1.1469 Minim dintotdeauna: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Preț curent: $ 1.0223 $ 1.0223 $ 1.0223 Află mai mult despre prețul tokenului BitDCA (BDCA)

Tokenomie pentru BitDCA (BDCA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BitDCA (BDCA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BDCA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BDCA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BDCA, explorează prețul în direct al tokenului BDCA!

Cum se cumpără BDCA Te interesează să adaugi BitDCA (BDCA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BDCA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BDCA pe MEXC!

Istoric de preț pentru BitDCA (BDCA) Analiza istoricului de preț pentru BDCA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BDCA!

Predicție de preț pentru BDCA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BDCA? Pagina noastră de predicție de preț pentru BDCA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BDCA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!