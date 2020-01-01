Tokenomie pentru BAT (BAT) Descoperă informații cheie despre BAT (BAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BAT (BAT) The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Pagină de internet oficială: https://basicattentiontoken.org/ Carte albă: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz Cumpără BAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BAT (BAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BAT (BAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 208.05M $ 208.05M $ 208.05M Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 208.65M $ 208.65M $ 208.65M Maxim dintotdeauna: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 Minim dintotdeauna: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Preț curent: $ 0.1391 $ 0.1391 $ 0.1391 Află mai mult despre prețul tokenului BAT (BAT)

Tokenomie pentru BAT (BAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BAT (BAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAT, explorează prețul în direct al tokenului BAT!

Cum se cumpără BAT Te interesează să adaugi BAT (BAT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BAT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BAT pe MEXC!

Istoric de preț pentru BAT (BAT) Analiza istoricului de preț pentru BAT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BAT!

Predicție de preț pentru BAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!