FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

NumeBAR

PozițieNo.949

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)39.97%

Ofertă află în circulație10,978,059

Ofertă maximă0

Ofertă totală39,960,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna79.25934055,2021-04-21

Cel mai mic preț1.258277149017861,2025-02-03

Lanț de blocuri publicCHZ

Sector

Rețele sociale

