Tokenomie și analiză de preț pentru Bagwork (BAGWORK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bagwork (BAGWORK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: $ 0.05071 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0046902

Informații despre Bagwork (BAGWORK) $Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention. $Bagwork urges you to “work hard for your bag” (crypto portfolio). It started with a boy’s Dodger Stadium run; the founder promised wild livestreams and even grabbed a hat in a gym and got slapped to spark attention. Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7Pnqg1S6MYrL6AP1ZXcToTHfdBbTB77ze6Y33qBBpump

Tokenomie pentru Bagwork (BAGWORK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bagwork (BAGWORK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAGWORK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAGWORK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAGWORK, explorează prețul în direct al tokenului BAGWORK!

Cum se cumpără BAGWORK Te interesează să adaugi Bagwork (BAGWORK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BAGWORK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BAGWORK pe MEXC! Istoric de preț pentru Bagwork (BAGWORK) Analiza istoricului de preț pentru BAGWORK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BAGWORK! Predicție de preț pentru BAGWORK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAGWORK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAGWORK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAGWORK!

