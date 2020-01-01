Tokenomie pentru Bad Idea AI (BAD) Descoperă informații cheie despre Bad Idea AI (BAD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bad Idea AI (BAD) $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Pagină de internet oficială: https://www.badidea.ai/ Carte albă: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Cumpără BAD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bad Idea AI (BAD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bad Idea AI (BAD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Ofertă totală: $ 829.49T $ 829.49T $ 829.49T Ofertă aflată în circulație: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Preț curent: $ 0.00000000608 $ 0.00000000608 $ 0.00000000608 Află mai mult despre prețul tokenului Bad Idea AI (BAD)

Tokenomie pentru Bad Idea AI (BAD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bad Idea AI (BAD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAD, explorează prețul în direct al tokenului BAD!

Cum se cumpără BAD Te interesează să adaugi Bad Idea AI (BAD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BAD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BAD pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bad Idea AI (BAD) Analiza istoricului de preț pentru BAD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BAD!

Predicție de preț pentru BAD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAD? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAD!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!