Tokenomie pentru Baby Bonk (BABYBONK) Descoperă informații cheie despre Baby Bonk (BABYBONK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Baby Bonk (BABYBONK) Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game]. Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game]. Pagină de internet oficială: https://babybonkcoin.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x180b25beb6c84c2b3855e630d50c965425fb5de2 Cumpără BABYBONK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Bonk (BABYBONK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Bonk (BABYBONK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: $ 0.00001658 $ 0.00001658 $ 0.00001658 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.000008504 $ 0.000008504 $ 0.000008504 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Bonk (BABYBONK)

Tokenomie pentru Baby Bonk (BABYBONK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Bonk (BABYBONK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYBONK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYBONK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYBONK, explorează prețul în direct al tokenului BABYBONK!

Cum se cumpără BABYBONK Te interesează să adaugi Baby Bonk (BABYBONK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BABYBONK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BABYBONK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Baby Bonk (BABYBONK) Analiza istoricului de preț pentru BABYBONK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BABYBONK!

Predicție de preț pentru BABYBONK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYBONK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYBONK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYBONK!

