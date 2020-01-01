Tokenomie pentru Aurix (AUR) Descoperă informații cheie despre Aurix (AUR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aurix (AUR) AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX's mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. Pagină de internet oficială: https://www.aurix.exchange Carte albă: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790

Tokenomie și analiză de preț pentru Aurix (AUR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aurix (AUR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Maxim dintotdeauna: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Minim dintotdeauna: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 Preț curent: $ 0.4284 $ 0.4284 $ 0.4284 Află mai mult despre prețul tokenului Aurix (AUR)

Tokenomie pentru Aurix (AUR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aurix (AUR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUR, explorează prețul în direct al tokenului AUR!

Cum se cumpără AUR Te interesează să adaugi Aurix (AUR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AUR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AUR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Aurix (AUR) Analiza istoricului de preț pentru AUR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AUR!

Predicție de preț pentru AUR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AUR? Pagina noastră de predicție de preț pentru AUR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AUR!

