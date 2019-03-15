Tokenomie pentru COSMOS (ATOM) Descoperă informații cheie despre COSMOS (ATOM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre COSMOS (ATOM) The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token. Pagină de internet oficială: https://cosmos.network/ Carte albă: https://cosmos.network/resources/whitepaper Explorator de blocuri: https://www.mintscan.io/ Cumpără ATOM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru COSMOS (ATOM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru COSMOS (ATOM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Ofertă totală: $ 469.68M $ 469.68M $ 469.68M Ofertă aflată în circulație: $ 469.68M $ 469.68M $ 469.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B Maxim dintotdeauna: $ 44.84875 $ 44.84875 $ 44.84875 Minim dintotdeauna: $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 $ 1.13096252523 Preț curent: $ 4.023 $ 4.023 $ 4.023 Află mai mult despre prețul tokenului COSMOS (ATOM)

Tokenomie pentru COSMOS (ATOM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru COSMOS (ATOM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATOM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATOM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATOM, explorează prețul în direct al tokenului ATOM!

Istoric de preț pentru COSMOS (ATOM) Analiza istoricului de preț pentru ATOM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ATOM!

Predicție de preț pentru ATOM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATOM? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATOM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ATOM!

