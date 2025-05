ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

NumeATOM

PozițieNo.51

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0005%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)34.94%

Ofertă află în circulație390,934,204

Ofertă maximă∞

Ofertă totală390,934,204

Rată de circulație%

Data emiterii2019-03-15 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.1 USDT

Maxim dintotdeauna44.6955257850945,2021-09-20

Cel mai mic preț1.13096252523,2020-03-13

Lanț de blocuri publicATOM

