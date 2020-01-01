Tokenomie pentru Astra Protocol (ASTRA) Descoperă informații cheie despre Astra Protocol (ASTRA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Astra Protocol (ASTRA) Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Pagină de internet oficială: https://astraprotocol.com/ Carte albă: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e Cumpără ASTRA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Astra Protocol (ASTRA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Astra Protocol (ASTRA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Minim dintotdeauna: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 Preț curent: $ 0.0021177 $ 0.0021177 $ 0.0021177 Află mai mult despre prețul tokenului Astra Protocol (ASTRA)

Tokenomie pentru Astra Protocol (ASTRA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Astra Protocol (ASTRA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASTRA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASTRA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASTRA, explorează prețul în direct al tokenului ASTRA!

Cum se cumpără ASTRA Te interesează să adaugi Astra Protocol (ASTRA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ASTRA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ASTRA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Astra Protocol (ASTRA) Analiza istoricului de preț pentru ASTRA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ASTRA!

Predicție de preț pentru ASTRA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASTRA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASTRA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASTRA!

