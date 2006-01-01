Tokenomie pentru Pirate Chain (ARRR) Descoperă informații cheie despre Pirate Chain (ARRR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pirate Chain (ARRR) Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Pagină de internet oficială: https://piratechain.com/ Carte albă: https://piratechain.com/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://explorer.piratechain.com/ Cumpără ARRR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pirate Chain (ARRR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pirate Chain (ARRR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 38.36M Ofertă totală: $ 196.21M Ofertă aflată în circulație: $ 196.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.61 Minim dintotdeauna: $ 0.0127392379923 Preț curent: $ 0.1955 Află mai mult despre prețul tokenului Pirate Chain (ARRR)

Tokenomie pentru Pirate Chain (ARRR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pirate Chain (ARRR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARRR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARRR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARRR, explorează prețul în direct al tokenului ARRR!

Cum se cumpără ARRR Te interesează să adaugi Pirate Chain (ARRR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ARRR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ARRR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Pirate Chain (ARRR) Analiza istoricului de preț pentru ARRR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ARRR!

Predicție de preț pentru ARRR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARRR? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARRR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ARRR!

