Informații despre Apu Apustaja (APU) APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Pagină de internet oficială: https://apu.io/ Carte albă: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq Cumpără APU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Apu Apustaja (APU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Apu Apustaja (APU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.68M $ 45.68M $ 45.68M Ofertă totală: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B Ofertă aflată în circulație: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.88M $ 56.88M $ 56.88M Maxim dintotdeauna: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Minim dintotdeauna: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Preț curent: $ 0.0001352 $ 0.0001352 $ 0.0001352 Află mai mult despre prețul tokenului Apu Apustaja (APU)

Tokenomie pentru Apu Apustaja (APU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Apu Apustaja (APU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru APU, explorează prețul în direct al tokenului APU!

Cum se cumpără APU Te interesează să adaugi Apu Apustaja (APU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru APU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra APU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Apu Apustaja (APU) Analiza istoricului de preț pentru APU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru APU!

Predicție de preț pentru APU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta APU? Pagina noastră de predicție de preț pentru APU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul APU!

