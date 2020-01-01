Tokenomie pentru AP3X (AP3X) Descoperă informații cheie despre AP3X (AP3X), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AP3X (AP3X) APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations. Pagină de internet oficială: http://www.apexfusion.org/ Carte albă: https://apexfusion.org/apex-fusion-litepaper Explorator de blocuri: https://apexscan.org/en/ Cumpără AP3X acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AP3X (AP3X) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AP3X (AP3X), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 276.30M $ 276.30M $ 276.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.2518 $ 0.2518 $ 0.2518 Minim dintotdeauna: $ 0.09204347318861061 $ 0.09204347318861061 $ 0.09204347318861061 Preț curent: $ 0.0921 $ 0.0921 $ 0.0921 Află mai mult despre prețul tokenului AP3X (AP3X)

Tokenomie pentru AP3X (AP3X): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AP3X (AP3X) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AP3X care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AP3X care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AP3X, explorează prețul în direct al tokenului AP3X!

Cum se cumpără AP3X Te interesează să adaugi AP3X (AP3X) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AP3X, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AP3X pe MEXC!

Istoric de preț pentru AP3X (AP3X) Analiza istoricului de preț pentru AP3X ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AP3X!

Predicție de preț pentru AP3X Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AP3X? Pagina noastră de predicție de preț pentru AP3X combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AP3X!

