Informații despre ANyONe Protocol (ANYONE) Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Pagină de internet oficială: https://anyone.io Carte albă: https://docs.anyone.io Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Cumpără ANYONE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ANyONe Protocol (ANYONE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ANyONe Protocol (ANYONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.67M $ 34.67M $ 34.67M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.56M $ 35.56M $ 35.56M Maxim dintotdeauna: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Minim dintotdeauna: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Preț curent: $ 0.3556 $ 0.3556 $ 0.3556 Află mai mult despre prețul tokenului ANyONe Protocol (ANYONE)

Tokenomie pentru ANyONe Protocol (ANYONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ANyONe Protocol (ANYONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANYONE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANYONE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANYONE, explorează prețul în direct al tokenului ANYONE!

Cum se cumpără ANYONE Te interesează să adaugi ANyONe Protocol (ANYONE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ANYONE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ANYONE pe MEXC!

Istoric de preț pentru ANyONe Protocol (ANYONE) Analiza istoricului de preț pentru ANYONE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ANYONE!

Predicție de preț pentru ANYONE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANYONE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANYONE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANYONE!

