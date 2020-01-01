Tokenomie pentru Apollo Name Service (ANS) Descoperă informații cheie despre Apollo Name Service (ANS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Apollo Name Service (ANS) Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Pagină de internet oficială: https://star.co/ Carte albă: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Cumpără ANS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Apollo Name Service (ANS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Apollo Name Service (ANS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.002563 $ 0.002563 $ 0.002563 Află mai mult despre prețul tokenului Apollo Name Service (ANS)

Tokenomie pentru Apollo Name Service (ANS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Apollo Name Service (ANS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANS, explorează prețul în direct al tokenului ANS!

Cum se cumpără ANS Te interesează să adaugi Apollo Name Service (ANS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ANS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ANS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Apollo Name Service (ANS) Analiza istoricului de preț pentru ANS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ANS!

Predicție de preț pentru ANS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANS? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANS!

