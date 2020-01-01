Tokenomie pentru Andy (ANDYETH) Descoperă informații cheie despre Andy (ANDYETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Andy (ANDYETH) Andy is a meme coin on Ethereum. Andy is a meme coin on Ethereum. Pagină de internet oficială: https://www.boysclubandy.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x68bbed6a47194eff1cf514b50ea91895597fc91e Cumpără ANDYETH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Andy (ANDYETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Andy (ANDYETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.33M $ 44.33M $ 44.33M Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.33M $ 44.33M $ 44.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.0004053 $ 0.0004053 $ 0.0004053 Minim dintotdeauna: $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 Preț curent: $ 0.00004433 $ 0.00004433 $ 0.00004433 Află mai mult despre prețul tokenului Andy (ANDYETH)

Tokenomie pentru Andy (ANDYETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Andy (ANDYETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANDYETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANDYETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANDYETH, explorează prețul în direct al tokenului ANDYETH!

Cum se cumpără ANDYETH Te interesează să adaugi Andy (ANDYETH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ANDYETH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ANDYETH pe MEXC!

Istoric de preț pentru Andy (ANDYETH) Analiza istoricului de preț pentru ANDYETH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ANDYETH!

Predicție de preț pentru ANDYETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANDYETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANDYETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANDYETH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!