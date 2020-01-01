Tokenomie pentru Alvara Protocol (ALVA) Descoperă informații cheie despre Alvara Protocol (ALVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alvara Protocol (ALVA) Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). Pagină de internet oficială: https://alvara.xyz/ Carte albă: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2

Tokenomie și analiză de preț pentru Alvara Protocol (ALVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alvara Protocol (ALVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Ofertă totală: $ 198.85M $ 198.85M $ 198.85M Ofertă aflată în circulație: $ 77.66M $ 77.66M $ 77.66M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M Maxim dintotdeauna: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 Minim dintotdeauna: $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 Preț curent: $ 0.1018 $ 0.1018 $ 0.1018 Află mai mult despre prețul tokenului Alvara Protocol (ALVA)

Tokenomie pentru Alvara Protocol (ALVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alvara Protocol (ALVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALVA, explorează prețul în direct al tokenului ALVA!

Cum se cumpără ALVA Te interesează să adaugi Alvara Protocol (ALVA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ALVA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ALVA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Alvara Protocol (ALVA) Analiza istoricului de preț pentru ALVA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ALVA!

Predicție de preț pentru ALVA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ALVA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ALVA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ALVA!

