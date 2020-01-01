Tokenomie pentru Altura (ALU) Descoperă informații cheie despre Altura (ALU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Altura (ALU) Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Pagină de internet oficială: https://www.altura.com/ Carte albă: http://altura.com/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Cumpără ALU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Altura (ALU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Altura (ALU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Ofertă totală: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ofertă aflată în circulație: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.76M $ 18.76M $ 18.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 Minim dintotdeauna: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Preț curent: $ 0.01895 $ 0.01895 $ 0.01895 Află mai mult despre prețul tokenului Altura (ALU)

Tokenomie pentru Altura (ALU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Altura (ALU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALU, explorează prețul în direct al tokenului ALU!

Cum se cumpără ALU Te interesează să adaugi Altura (ALU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ALU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ALU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Altura (ALU) Analiza istoricului de preț pentru ALU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ALU!

Predicție de preț pentru ALU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ALU? Pagina noastră de predicție de preț pentru ALU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ALU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!