ALU

Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.

NumeALU

PozițieNo.787

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.16%

Ofertă află în circulație990,000,000

Ofertă maximă0

Ofertă totală990,000,000

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4623904871616907,2021-11-03

Cel mai mic preț0.00233284,2021-06-22

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

